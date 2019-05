Avholder landsmøte

Selv om Arbeiderpartiet sa nei til konsekvensutredning utenfor Nordland og Troms, fortsetter organisasjonen sitt arbeid.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholder landsmøte på Senja i helga.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholder sitt tiende landsmøte på Senja 1 juni. 40 delegater fra lokallag rundt omkring i landet skal møtes for å stake ut kursen for det videre arbeidet i Folkeaksjonen.

Arbeiderpartiets vedtak om å legge bort kravet til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja fra april i år er en stor og viktig seier for Folkeaksjonen. Dette har vært et av hovedmålene for arbeidet til Folkeaksjonen hele veien.

Leder i Folkeaksjonen Odd Arne Sandberg forventer et spennende møte med gode debatter. Et av hovedmålene våre er nådd, men dette er en seier som må vedlikeholdes. Kreftene som vil åpne våre produktive og sårbare havområder er sterke og vi må fortsatt legge gode planer for å nå målet vårt, som er å etablere Lofoten, Vesterålen og Senja som varig petroleumsfritt område.