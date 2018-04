Avløses av tobis

Tobisflåten er i gang med sin sesong i Nordsjøen, og avløser dermed kolmulefisket der det kun er et par kolmuletrålere som fortsatt har kvote igjen å fiske på.

Kolmule-fisket er på hell. Sist uke ble det levert 15 fangster på til sammen 19 000 tonn, skriver sildelaget i sin siste ukerapport. Av dette kvantumet er 15 660 tonn tatt i EU sonen, 230 tonn i norsk sone og 3 080 tonn kommer fra Færøysonen.

To som fortsatt har

To fangster er levert til konsum, en på 1 130 tonn til kjøper i Killybegs og en på 430 tonn til kjøper i Norge. Snittstørrelsen på det som ble levert i Killybegs og som er fisket ved St. Kilda er på 103 gram mens den andre fangsten er tatt i Færøysonen og har et snitt på 141 gram. To kolmuletrålere har nevneverdig kvote igjen og begge disse er i aktivitet på feltet nå. Av industri- / nordsjøtrålere er det en del som har kvote igjen, men disse trålerne har satt av kvantumet til fiske i Nordsjøen senere.

Tobis

Mens kolmulesesongen så og si er over, åpnet tobisfiske den 15. april. Sju båter har startet fiske. Til nå er en fangst på 435 tonn er melt inn. Meldingene vi har fått fra flåten er at det er veldig varierende fiske, en dag opp til 170-180 tonn på en båt mens neste dag er det slakt fiske på alle båtene. Nå søndag er flåten på leting, spredt over et stort område av de tradisjonelle tobisfeltene. Ut over i kommende uke forventes det innmeldinger fra de som er ute og at nye båter vil starte fiske. Rapportene som vi har fått fra flåten om kvaliteten på fisken er at fisken er mager.

Andre fiskeri

I de to kolmulefangstene på 230 tonn som ble tatt i «kanten», inneholdt fangstene vel 150 tonn av annen industrifisk.

Av hestmakrell er det tatt fire fangster på til sammen 75 tonn. Av disse var to av fangstene låssatt i Suldal kommune, mens de to andre var direktehåvet og tatt noe lengre nord på Vestlandskysten.

- Vårens første to fangster med låsmakrell til ferskmarkedet kom også denne uke. Til sammen er de på vel tre tonn og ble fanget i Bømlo kommune. En fangst er solgt på auksjon, den andre har ikke vært på auksjon enda, men forventes solgt på mandag. Prisnivået er, som det pleier å være først i sesongen, svært høyt, melder sildelaget.