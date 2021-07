Avlyser Husøydagan

Årets valgkamp får klare seg uten fiskeridebatt på Husøy.

Den fiskeripolitiske debatten under Husøydagan har vært en fasttømret tradisjon i årevis, men årets stortingskandidater får finne andre arenaer for å bryne sine meninger.

Styret i Husøy Grendeutvalg, som drifter Husøydagene har nemlig mandag besluttet å avlyse Husøydagan 2021.

- Dette med bakgrunn i de siste tids arrangementer, hvor man har hatt påvisning av Covid smitte til tross for strenge tiltak og hurtigtester. Vi ønsker ikke å utsette arrangører og deltakere for en slik risiko, og har derfor kommet frem til at vi ikke arrangerer Husøydaga i år. Vi håper verden er tilbake til normalen i 2022 – og ønsker alle velkommen til neste år, skriver Tommy Larsen og Rita Karlsen i en pressemelding.