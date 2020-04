Avlyser fiskerimessa

- Det er med tungt hjerte Stiftelsen Nor-Fishing innser at messen Nor-Fishing 2020 ikke lar seg gjennomføre som planlagt i perioden 18. - 21. august.

Det heter det i en pressemelding fra stiftelsen Nor-Fishing.

Sist lørdag besluttet den norske regjering å forlenge forbudet mot arrangementer som samler mer enn 500 personer frem til 1. september.

Utsettes ikke til 2021

Det har vært vurdert å utsette årets messe til mai 2021. Tilbakemeldingene fra utstillerne viser at det ikke er aktuelt for et stort antall av utstillerne. I tillegg vil det kollidere tidsmessig med mange andre messer nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen Nor-Fishing har konkludert med at en utsettelse til mai 2021 ikke er aktuelt.

Digital variant av messen

Stiftelsen Nor-Fishing ser nå på muligheter for en digital variant av Nor-Fishing 2020. Det er allerede bestemt at studentdagen blir gjennomført som et webinar. Kanskje er det også andre deler av årets messe vi kan gjennomføre digitalt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Hotellrom blir automatisk avbestilt

Hotellrom bestilt via G Travel blir automatisk avbestilt. Dere behøver dermed ikke foreta dere noe i forhold til dette. G Travel kommer heller ikke til å fakturere avbestillingsgebyret.