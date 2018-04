Avlyser salget

Pettersen-familien har foreløpig skrinlagt salgsplanene i Havøysund. - Vi har trukket anlegget fra markedet, og vil drifte selv inn til videre, sier Wiggo Pettersen.

Foto: Øystein Ingilæ

Øystein Ingilæ

Det manglet ikke på interessenter etter at anlegget ble lagt ut for salg sist høst, men Pettersen framholder at de kom fram til at de skal kjøre Hermann Export videre som før, enn så lenge.

Derfor ble det aldri noen reelle salgsforhandlinger etter at klippfiskfabrikken i Havøysund kom på markedet.

Kjører for fullt

For tiden er det full aktivitet på anlegget. Det vil si når det er vær. Mandag for en uke siden hadde de en snurrevadbåt samt noen juksasjarker, nok til å holde full virksomhet.

Mesteparten av fisk som landes ved anlegget saltes og tørkes.

- Det vil si vi ferskpakker all torsk under 2,5 kilo, mens all stortorsk bearbeides, sier Wiggo Pettersen til Kyst og Fjord.

