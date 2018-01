Avsluttet aksjeforhandlingene

Karls Fisk og Skalldyr AS har avsluttet forhandlingene med en mulig ny eier, og går videre på egen hånd.

Det ble i høst kjent at Karl Alberth Hansen vurderte å selge hele eller deler av aksjeporteføljen i selskapet. Bakgrunnen var høyt arbeidspress over lengre tid, og en erkjennelse av antallet timer hvert døgn består av. Les om salgsplanene her.

Men forhandlingene førte ikke frem, og Karl Alberth Hansen sendte søndag ut denne pressemeldingen:

«Som det ved flere anledninger har vært referert til i lokale og regionale aviser, har det pågått en prosess mellom Karl`s Fisk og en annen aktør, hvis mål var at sistnevnte skulle kjøpe deler av eller alle aksjene i Karl`s Fisk og Skalldyr AS. Aktøren det har vært forhandlet med er en betydelig sådan innenfor segmentet vi opererer i, og en av tingene det relativt tidlig i prosessen var enighet om var den eventuelle kjøpesummen. Forhandlingene ble innledet i begynnelsen av september sist høst, men fredag 12/1 var det enighet mellom partene om at forhandlingene skulle avsluttes. Det ble ingen avtale.

Når det nå ble som det ble, var det altså ikke på grunn av prisen aktøren var villig til å betale.

Driften fortsetter nå slik den egentlig også har gjort i hele perioden forhandlingene om salg har pågått, med hovedfokus på matsikkerhet og kunden. Sammen med styret skal vi se på og muligens gjøre noen justeringer for å sikrere en mer effektiv og funksjonell drift. Sistnevnte kan bety ansettelser av personer i nøkkelroller både på leder- og økonomisiden. Vi gjennomfører og sluttfører snart også en ombygging av eksisterende lokaler for å imøtekomme og ivareta den økende etterspørselen fra eksisterende og nye kunder.»