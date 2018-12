Avvikler "Hjeltnes-kvota"

Fiskeriministeren synes ikke distriktskvota til industrien på Nordkyn har fungert, og setter strek fra nyttår.

Foto: NFD

Distriktskvoteordningen ble mest kjent som "Hjeltnes-kvota", og kom i stand da det ble kjent at Findus vurderte å etablere industri i Mehamn. Findus trakk seg senere ut av planene, men disse ble ført videre av Findus-direktør Jørn-Gunnar Jacobsen med blant andre Arne Hjeltnes på eiersida.

Ordningen startet i 2018, og skulle ha en varighet på to år. Det ble satt av 3000 tonn torsk per år, og interessen for å delta i fisket var enorm med 825 påmeldte båter. I reguleringsopplegget ble det derfor satt av et lite kvantum på hver båt, og det førte til at deltakelsen og kvoteutnyttelsen ble lav.

Fiskeriministeren konkluderer ut fra erfaringene med at ordningen var en fiasko.

- Det er 250 båter som har fisket på denne ordningen, men kvantumet har likevel ikke blitt utnyttet. Når vi ser hvor lav utnyttelsen har vært, har jeg vanskelig for å se at det er gode argumenter for å opprettholde ordningen. Jeg vil derfor oppheve distriktskvoteordningen fra og med 1. januar, sier Haralt T. Nesvik i en pressemelding.