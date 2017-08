Avvikler i Havøysund

Hermann Export i Havøysund er lagt ut for salg. Pettersen-familien har funnet tiden moden for å avvikle klippfiskselskapet de har bygd opp i Havøysund gjennom 15 års drift.

Ifølge NRK var det en husleiekrangel med Måsøy kommune den utløsende faktoren over at den svært lønnsomme klippfiskbedriften nå skal selges. Styreleder Kenneth Mikkelsen sier imidlertid at diskusjonene med kommunen på ingen måter har vært avgjørende - annet enn at det var enklere å ta beslutning om avvikling.

Etter ha skapt stor kommunal entusiasme da de etablerte seg i fiskeværet i 2002, har idyllen kjølnet de siste årene etter at bedriften ikke har fått ta del i de gunstige rentevilkårene som har vært, etter at Måsøy kommune i 2007 tok opp et lån på 30 millioner kroner for å legge til rette for et klippfisktørkeri.

- Konstant konflikt

– For et forretningsforetak er det veldig vanskelig å være i konstant konflikt med kommunen. Det går ut over motivasjonen for å drive videre, sier styreleder i Hermann Export, Kenneth Mikkelsen til NRK-Finnmark.

Hermann Export har tilbakeholdt husleie på grunn av rentekrangelen. To ganger har saken vært tatt til retten, og Konflikten toppet seg tidligere i sommer, da Hammerfest tingrett ga Måsøy kommune medhold i å belaste kommunens saksomkostninger som en del av husleien.

Dermed velger selskapet som ifølge NRK har tjent 50 millioner kroner siden etableringen, nå å avvikle ettersom det allerede har stått lenge å tapetet.

Styrelederen sier at utfallet av rettssaken har påvirket, men ikke vært utslagsgivende for at de nå legger anlegget ut for salg.

Flere faktorer

– Det som har vært avgjørende er flere forhold. Dels går det på generasjonsskifte, dels går det på utfordringer på markedssiden.

Han tror ikke at de kommer til å flytte bedriften til et annet sted.

– Når Hermann Export er ferdig i Havøysund, så er vi ferdig som klippfiskprodusent. Det er ikke snakk om å etablere seg andre steder, sier Mikkelsen.

Håper på rask avgjørelse

Ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen, synes det er trist at Hermann Export skal legge ned. Han mener imidlertid at kommunen har gjort alt for å legge til rette for bedriften helt fra dag en. Han tror ikke rentekrangelen har hatt noen stor innvirkning på beslutningen. Men han håper nå at de raskt vil få nye aktører på plass som kan ta driften videre..