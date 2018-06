Avvikler samfiskeordninga

Fiskeriminister Per Sandberg vil avvikle samfiskeordninga. Det var det klareste som kom ut av ettermiddagens folkemøte i Svolvær om framtidfas kvotesystem.

Foto: Dag Erlandsen

- Samfiskeordninga er en skjult strukturkvoteordning, uten kvoteavkorting og tidsbegrensning. Den gir en todeling av flåten, der 170 av 220 passive samfiskefartøy ikke leverte et kilo fisk i fjor. Dette vil jeg har slutt på, sa Sandberg til de rundt 40-50 frammøtte i Svolvær.

Våganordfører Eivind Holst (H) ville vite hvordan man skal klare å avvikle ordninga innen de pelagiske fiskeriene, det vil si sild og makrell. – Alt for mange er avhengig av samfiskeordninga. Samfiskebåtene er i praksis endt opp som sandkasser i barnehagene, fleipet Holst. Sandberg innrømmet at det er et dilemma, og at pelagisk utgjør en spesiell utfordring. – Men når ett fartøy sleper på tre andre i dette fiskeriet, forteller det meg at noe er galt. Fjerner vi samfisket, fjerner vi retten til å oppnå strukturfordeler, uten å strukturere.

- Vi kaster ikke sjarkene til markedskreftene. Vi er i en demokratisk prosess, der jeg reiser ut for å lytte. Ingen ting er avgjort. Da er det beklagelig å notere at enkelte mener jeg allerede har bestemt meg.