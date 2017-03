Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen vil avvikle pliktsystemet. Midler og kvoter som blir frigjort i denne prosessen skal brukes til omstilling i kommunene og styrking av lukket gruppe under 15 meter i Nord-Norge.

Foto: Illustrasjonsfoto

- Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon. Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Der foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

- Avviklingen har verdi for næringen som blir fratatt sine plikter. Regjeringen mener derfor at en avvikling må skje mot en kompensasjon, sier fiskeriministeren.

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

- Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.

- Fjerne bearbeidingsplikten.

- Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.

- Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.

- Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

- Jeg mener regjeringens forslag er tiltak som i mye større grad vil komme kystsamfunnene til gode. Penger kan brukes til omstillingstiltak, og at kystfiskere får mer kvote vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder, sier Sandberg.