Avviser egne snurrevadfelt

Kystfiskarlaget mener det ikke bør opprettes egne felt for snurrevad på Røsthavet og sør av Moholmen.

Foto: Jonas Aasegg Johansen

Kystfiskarlaget har sendt ut følgende uttalelse til Fiskeridirektoratets høring om saken:

Norges Kystfiskarlag har behandlet forslag om opprettelse av egne snurrevadfelt i Lofoten, etter anmodning fra Fiskeridirektoratet region Nordland med bakgrunn i ulike krav framsatt av Nordland fylkes fiskarlag og Einar Helge Meløysund.

Norges Kystfiskarlag avviser kravene med bakgrunn i at Lofotfisket allerede er i gang og at forslaget vil innebære store konsekvenser for et betydelig antall garn- og linefartøy som allerede har etablert seg på feltene de har benyttet gjennom flere tiår. At det foreslås eget snurrevadfelt i disse områdene er uaktuelt. Tilgjengelig fangststatistikk for fartøyene som har fremmet krav vitner lite om at flåten har vanskeligheter med å drive et rasjonelt fiske, som det påstås i høringen.

Da Fiskeridirektoratet avholdte eget møte om arealkonfliktene i Lofotfisket i Bodø i november, hvor organisasjonene og ulike redskapstyper var representert, fremkom det ingen informasjon her som tilsa at eksklusive felt for snurrevad i nevnte områder hverken var ønskelig eller nødvendig.

Dersom det for framtiden skal etableres egne felt for spesifikke brukstyper, er det en absolutt forutsetning at samtlige redskapsgrupper får anledning til å bli hørt gjennom sine respektive organisasjoner i god tid før sesongens start. Videre at havdeling vurderes i hele Lofoten (inkludert Værøy og Røst), fremfor denne typen «krav» fremsatt av enkeltaktører i et pågående sesongfiskeri.