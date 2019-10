Avviser klage på prøveboring ved Træna

Kystfiskarlagets klage på prøveboringen ved Trænadjupta er avvist. Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen finner det merkelig at regjeringen opptrer slik, samtidig som det bevilges milliarder for å sikre tiltak for bærekraftig havforvaltning.

- Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke stoppe Windshall DEAs tillatelse til prøveboring ved Træna. Samtidig som oljeriggen West Hercules, som tilhører det tyske selskapet Wintershall DEA nå er på vei til å starte boring ved Trænarevet, har Norges Kystfiskarlag i dag fått meldingen om at Klima- og miljødepartementet opprettholder tillatelse til prøveboring som er gitt DEA. Vår klage tas ikke til følge, slår Kystfiskarlaget fast i en pressemelding.

Omkamper

Laget peker på at letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016. Området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen i 2011, men omkamper om LoVeSe på grunn av områdets viktighet på grunn av fiskeriene har igjen aktualisert debatten for området rundt Træna, ettersom området i realiteten er like viktig i fiskerisammenheng som LoVeSe.

Samme begrunnelse som LoVeSe - Regjeringen, som senest i forrige uke under den internasjonale konferansen «Our Ocean» skrøt på seg å skulle bidra med over tre milliarder kroner for å sikre tiltak for bærekraftig havforvaltning, mener altså at det er greit at områder som er viktige oppvekst- og gyteområder for de fiskeslagene som gjør Norge kjent som verdens fremste sjømatnasjon, nå også åpnes opp for oljevirksomhet.

- Med samme begrunnelse som vi krevde vern av LoVeSe, altså at larver, egg og yngel av kommersielt viktige fiskerier for Norge passerer området som det nå skal åpnes opp for petroleumsvirksomhet i, mener vi at regjeringen burde stoppet tillatelsen som ble gitt i sommer. Skulle det bli oljesøl eller at kjemikalier skulle komme på avveie i dette området vil det potensielt få store negative konsekvenser for fiskeriene, det er det ingen tvil om. At regjeringen er villige til å gamble på dette er ikke til å forstå, sier leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen.