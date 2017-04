Avviste klagen

Nærings- og Fiskeridepartementet har avvist klagen fra Berg Seafood og Saga Fisk i Svolvær på at mottaksanlegget Nessan Fisk innerst i Austnesfjorden får føringstilskudd fra Norges Råfisklag.

Foto: Dag Erlandsen

Det skriver Fiskeribladet. Dermed kan Nessan Fisk fortsette å føre fisken til Nergård Bø i Vesterålen.

De to svolværbedriftene klaget på at fisk på denne måten blir ført ut av Øst-Lofot-regionen mens det finnes andre kjøpere i noenlunde nærhet. Råfisklaget har lagt vekt på at dette er en mottaksstasjon som sikrer at den aller minste flåten kan fiske og levere fisken under lofotsesongen skjermet for vær og vind, og departementet finner ingen grunn til å overprøve Råfisklagets vurdering.