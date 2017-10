Avviste snøkrabbeklage

Eftas overvåkningsorgan ESA har avvist Litauens klage mot Norges utestengelse av utenlandske snøkrabbefartøyer.

Foto: Kystvakten

- Norge har full rett til å utestenge utenlandske snøkrabbefartøyer fra norske farvann, slår ESA fast, ifølge Fiskeribladet.

- ESA har ingen grunn til å ta denne klagen videre ettersom EØS-avtalen tillater nasjonale restriksjoner i fiskerisektoren, sier ESA-president Sven Erik Svedman i ei pressemelding.

Litauen klagde Norge inn for ESA for et år siden, etter at Kystvakten i fjor sommer arresterte det litauiske fartøyet «Juros Vilkas» for å ha fisket snøkrabbe ulovlig i norske farvann. Snøkrabbebåten har for øvrig vært i både russisk og norsk søkelys tidligere.

Litauiske myndigheter mente arrestasjonen var ubegrunnet og tok saka videre til Europaparlamentet og Rådet for den Europeiske Union. Landet mente Norge brøt EØS-reglene ved å hindre andre EØS-borgere fra å opprette selskaper i Norge som kan drive kommersielt snøkrabbefiske. Norge stiller flere nasjonalitetskrav til selskaper som skal drive kommersielt fiske i norsk farvann, og klageren mente dette bryter med det grunnleggende prinsippet om etableringsfrihet i EØS.

EØS-avtalen åpner imidlertid eksplisitt for visse restriksjoner i fiskerisektoren, når de har eksistert siden før avtalen trådte i kraft i 1994. ESAs konklusjon er derfor at norsk fiskerilovgivning kan avvike fra EØS-avtalens prinsipper om etableringsfrihet og fri bevegelse av kapital.