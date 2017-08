Ba om innsmett i fjordene

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen tror på en løsning som alle grupper kan leve med, etter å ha diskutert fjordlinjeproblematikken med fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag møtte torsdag fiskeriminister Per Sandberg om fjordlinjer, og framholdt at saken har stor betydning for næring og industri i Nord-Norge.

Utfordrende

- Vi er tilfreds med at statsråden fant anledning til å diskutere dette med oss midt i en hektisk valgkamp, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Han deltok i møtet sammen med Kåre Heggebø og Einar Helge Meløysund fra Fiskarlagets landsstyre, samt generalsekretær Otto Gregussen. Også Sjømat Norge ved Geir Ove Ystmark deltok i samtalene med delegasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I møtet understreket både Fiskarlaget og Sjømat Norge at det er store utfordringer for fiskeindustrien knyttet til at de store kystfartøyene forsvinner som leverandører til viktige hjørnesteinsbedrifter i nord.

Tror på løsning

Etter møtet er fiskarlagslederen optimistisk.

- Vi fikk en god samtale med den politiske ledelsen i departementet om saken og jeg både håper og tror at det er mulig å finne gode løsninger på hvordan alle grupper kan leve med fjordlinjeregimet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Møtet mellom næringen og departementet ble holdt i forbindelse med at møtedeltagerne alle er involvert i og deltar under Arendalsuka.