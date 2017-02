Både fisk og innvandring for Per

Fiskeriminister Per Sandberg vil få helt nye utfordringer å hanskes med, når han overtar rollen til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug når hun går ut i svangerskapspermisjon.

Fredag ble det offentliggjort at Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg ta over Sylvi Listhaugs arbeidsoppgaver, ved siden av jobben som fiskeriminister.

– Per Sandberg er en dyktig statsråd som tidligere har jobbet mye med innvandrings- og integreringsfeltet på Stortinget. Han kommer garantert til å gjøre en god jobb mens jeg er ute i fødselspermisjon, sier Listhaug i en pressemelding.