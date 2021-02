Båt brant ved kai

På natta fra fredag til lørdag begynte det å brenne i en båt som lå ved kai på Træna.

Ved 01-tida på natta begynte Redningsskøyta slokningsarbeid før brannvesenet ankom.

To timer senere var brannen over.

- Det tok litt tid å få slokket brannen, men vi fikk svært god hjelp fra Redningsskøyta som startet arbeidet med vannkanon før det lokale brannvesenet var på plass, forteller Trond Rabben, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Samtidig som brannen utviklet seg, stod båten i fare for å synke. Det var og en risiko for at den kunne spre seg til kaia.

Det var ingen personer tilstede i båten da brannen startet. Politiet vil innlede etterforskning.