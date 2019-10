Båt for ekstreme forhold

ProZero har gjort stor suksess med sine 8-, 11- og 15 metninger. Nå lanserer de en ny 12-meters lokasjonsbåt med havbruksnæringen som målgruppe.

Den nye ProZero 12m Lokasjons båt er i utgangspunktet utstyrt for tøffe oppdrag i offshore og bygget på en ekstremt sjødyktige skrogplattform.

Båtens store akterdekk kan utstyres med både nokk, kran eller vinsj og kan samtidig konfigureres til å imøtekomme et bredt spekter av enkelt og tomotors fremdrifts alternativer, skriver ProZero i en pressemelding.

Kabinen er montert fleksibelt for at sikre lav støy, høyst mulig komfort og vibrasjons beskyttelse for besetningen, også ved seilas i høy hastighet.

Ifølge Daglig leder i ProZero Norge AS Kjetil Nygård, er 12-meteringen en båt som er effektiv der hvor en stor katamaran ikke dekker behovet for at komme hurtig ut til anleggene for at utføre mindre last leveranser, og service oppgaver, men hvor der er ønske om en hurtig og effektiv båt med et lavt drivstofforbruk og lave samlede driftsomkostninger.

- Båter som er bygget i kompositt tåler kjemikalier som blant annet desinfiseringvæske mye bedre en aluminium og stål. Båten er utviklet i tett samarbeide med næringen og er meget effektivt, så vi har stor tillit til den potensiale i markedet.