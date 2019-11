Båt kantret i Lurøy - en hentet opp

Det pågår fredag kveld en stor lete- og redningsaksjon etter at en båt med to personer ombord gikk rundt.

Ulykken skjedde ved Sleneset i Lurøy kommune, under dårlige værforhold. Hovedredningssentralen melder til NRK at det var andre båter i området som varslet HRS om at båten de to befant seg i var i ferd med å kantre.

En av de to ombord er berget opp og sendt til sykehuset i Bodø i redningshelikopter, mens søket etter den andre nå pågår for fullt med Redningsskøyta Odd Fellow, en legebåt, en ferge og en rekke andre båter som har ankommet området for å bistå i søket.

Den 28 fot store båten er plukket opp av en annen båt og gjennomsøkt uten funn av den savnede.

Det blåser 20 sekundmeter vind i området, som i tillegg til snødrev gir vanskelige leteforhold.