Båt savnet - to funnet i redningsdrakter

Hovedredningsentralen har akkurat fått inn melding om at det er observert to personer i redningsdrakter i området der en fiskebåt sendte ute nødmelding ved 18.30-tida

Fiskebåten ble meldt savnet utenfor Tromsø, like etter at det ble mottatt nødmelding fra en fiskebåt i området vest for Rystraumen.

Det skal ifølge opplysninger Hovedredningssentralen har fått, være to personer om bord i båten. Det ble umiddelbart satt i gang en omfattende redningsaksjon der flere båter, Luftambulansen og et redningshelikopter fra Bodø deltar i søket.

- Mer er det foreløpig ikke å si, opplyser Hovedredningssentralen til Kyst og Fjord.

Men under samtalen må vakthavende avslutte brått fordi det er kommet inn en melding om at det er observert to personer i overlevelsesdrakter i området der søket nå pågår.