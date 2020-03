Båtbrann i Breivikbotn

En sjark som lå i Breivikbotn på Sørøya fikk natt til mandag store skader etter at det brøt ut brann om bord.

Politiet avklarte raskt at det ikke var fare for personskader. Brannen ble meldt rundt 02.30, og brannvesenet rykket ut for å få kontroll på flammene, opplyser operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Eirik Pedersen til iFinnmark.

Brannårsaken er så langt ikke avdekket.

– Båten har bra med skader, men har ikke sunket. Den ligger ennå ved brygga og det skal gjennomføres åstedsundersøkelser der i dag, sier Pedersen.