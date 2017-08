Båtbrann i Lofoten

Båten ble overtent og sank sent torsdag kveld.

Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet meldte på Twitter natt til fredag at RS «Det Norske Veritas» slukket båtbrann sør for Nusfjord. Båten var overtent og sank.

Ifølge politiet var det to mann som berget seg i land.

– Det gikk bra med de to mennene - de kom uskadd fra hendelsen. Etter det vi har fått opplyst ble de plukket opp av en annen båt og fraktet til land, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson hos politiet i Nordland til an.no.

De fikk anrop om hendelsen litt før klokka 22 torsdag. Båten som brant skal ha vært en 22-foting.

– En av de to meldingene gikk på at båten var overtent. Etter en stund gikk båten ned, sier Nilsson som sier at årsaken ikke er kjent.

– Vi har fått opplyst at de holdt på å skru på motoren før brannen oppsto, sier han til an.no.