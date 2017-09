Båtføreren ble ikke tiltalt

Den 48 år gamle båtføreren til selskapet B&B Touring AS som kolliderte med «Selsbanes Seil» i Harstad havn i februar, slapp tiltale. Han fikk 15.000 kroner i bot for forseelsen der ti utenlandske turister havnet i sjøen inne i havnebassenget i Harstad.

Foto: B&B Touring AS

Ulykken fikk stor oppmerksomhet i både norske og britiske medier, siden de forulykkede turistene kom fra Storbritannia. Noen av dem ble skadet og ble tatt inn til medisinsk behandling, båtføreren inkludert.

Ikke klar over installasjonen

Det var den 16. februar at det fatale uhellet skjedde. Det hurtiggående rib’en som hadde vært på safari ute i Andfjorden, kolliderte med «Selsbanes Seil» midt inne på Harstad Havn med det resultatet at båten havarerte. Både båtfører og turister fikk seg en uhyggelig opplevelse.

«Selsbanes Seil» er en kunstnerisk instalasjon som til vanlig fungerer som en fontene. Den var ikke påslått i ulykkesøyeblikket.

I en omtale av saken i lokalavisa Harstad Tidende heter det at «båtføreren ikke var klar over denne installasjonen».

- Ikke i min bevissthet

- Seilet var montert noen få måneder tidligere og det var ikke i min bevissthet da vi nærmet oss land. Hadde vannsøylen vært på, ville situasjonen vært en helt annen. Jeg så ikke noe lys fra fundamentet, forklarte 48-åringen til samme Harstad Tidende mot slutten av forrige uke.

Mange som oppholdt seg i havneområdet i Harstad denne tidlige ettermiddagen, ble også vitne til det som skjedde.

Siden begge eierne av selskapet er mangeårige polititjenestemenn i byen, en av dem riktignok forhenværende. Derfor ble etterforskningen av det som hendte gjort eksternt.

Politiadvokat Kay Nyvoll ved Sortland lensmannskontor ledet denne og ba i sin innstilling til statsadvokaten i Troms og Finnmark om at det ble utstedt et forelegg på 15.000 kroner og at det ikke skulle tas ut tiltale mot vedkommende båtfører.

«Oppstod fare for liv og helse»

Denne begjæringen ble sendt til Troms politikammer som i begynnelsen av juli måned fulgte opp innstillingen og utstedte forelegget til 48-åringen.

Selskapet har drevet med opplevelsesturisme, slik den ene eieren av selskapet Oddvar Bremseth uttrykte det i Kyst og Fjord i april, i ti år.

Grunnlaget for utstedelsen av forelegget er brudd på Skipssikkerhetslovens §60 der båtføreren har «overtrådt sine plikter til å besørge sikker navigasjon etter kravene i lovens paragraf 14 med forskrifter, slik at det oppstod fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier».

Brøt to regler

Herunder også brudd på forskrift av 1. desember av 1975 nr 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen regel 5, «hvoretter ethvert fartøy skal holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt».

Likeledes brøt båtføreren regel 6 i samme forskrift som gjelder sikker fart under rådende omstendigheter.

Subsidiært til boten på 15.000 kroner ble det i denne vurderingen utmålt en straff på 25 dagers fengsel dersom boten ikke ble betalt eller kunne inndrives.

Ifølge politiadvokat Aase Widding i Troms politidistrikt som utstedte forelegget, ble boten godtatt av båtføreren.