Båtnavnet er klart

Nergård fikk inn hundrevis av navneforslag, og det var mange som hadde foreslått det samme.

Nergård fikk stor respons da de i februar ba folk sende inn navneforslag på konsernets nye tråler som skal være ferdig tidlig i 2020.

Navnekonkurransen ble avholdt i samarbeid med Troms Folkeblad, som i helga kunne avsløre at båtens navn enkelt og greit blir «Senja».

Konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger fikk inn over 300 forslag, og sier han er overveldet over responsen og engasjementet.

– Mange har lagt ned en del innsats i det ved at de i tillegg til selve navneforslaget har lagt ved en forklaring på hvorfor de de ønsker navnet. Vi synes engasjementet har vært helt fantastisk, sier Torvanger.

Han er ikke i tvil om at vinnernavnet står seg.

– For oss er dette midt i blinken, et kjempenavn. Navnet er kort, konsist og uten vanskelige bokstaver, slik at det ikke krasjer på noen språk. I tillegg passer det ypperlig til den aktiviteten vi har og satsinga vi gjør på Senja, sier Torvanger til Troms Folkeblad.

Det var flere som hadde foreslått vinnernavnet, og det måtte foretas en trekning blant disse for å kåre en vinner. Og det var ingen ringere enn Torvangers navnebror Tommy Schanke Hansen fra Mefjordvær, som gikk av med seieren. Han er for øvrig også kjent som daglig leder av Mefjord brygge.

– Det er kjempeartig og hyggelig at de valgte å gå for det navnet. Nergård-konsernet med Ole Arvid Nergård i spissen har vært en stor samfunnsaktør på Senja i flere tiår. Når de nå klinker til og bygger en ny tråler til 400 millioner kroner, er det på sin plass at navnet på båten blir Senja, sier Schanke Hansen til avisa.