Båtsfjord - fiskerihovedstaden i nord

Geir Ove Bakken Ap hovedutvalgsleder samferdselRunar Sjåstad Ap stortingsrepresentant

Båtsfjord er en framtidsrettet kommune som legger til viktigste næringer, fiskerinæringen. Infrastrukturinvesteringer til nærmere 170 millioner kroner de siste sju-åtte årene betyr svært mye for næringsutviklingen.

Båtsfjord kommune ved ordfører Geir Knutsen og havnevesen er usedvanlig flink til å samarbeide med Kystverket, Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Enova, og Finnmark fylkeskommunen for å realisere prosjekter. Det krever klokskap og samarbeidsevner med mange aktører involvert. Ikke minst, evnen til å skaffe midler til havneformål, hvor det er svært mange «om beinet».

Areal og infrastruktur for et nytt foredlingsanlegg for hvitfisk i verdensklasse ligger klart. Landstrøm, nytt foredlingsanlegg, vindkraft og det grønne skiftet realiseres i fiskerihovedstaden Båtsfjord.

Investeringene i Båtsfjord gir arbeid og inntekt til folk. En inntekt til å leve av og å kunne bo godt i vårt vakre fylke.

Båtsfjordinger, dokker bor i en god kommune og skal være stolt over å ha en politisk ledelse som har gjennomføringskraft og får mye til.

Gratulerer med ny fiskerihavn med landstrøm.