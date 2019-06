Båtsfjord vil følge på i fryserikonkurransen

2018 ble et toppår for Båtsfjord Sentralfryseri, men ledelsen i selskapet har ikke tenkt å hvile på sine laurbær.

2018 står som et foreløpig toppår for Båtsfjord Sentralfryselager etter at overskuddet før skatt kom på over syv millioner. Det er en forbedring på nesten 50 % fra 2017, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fryselageret økt omsetningen med over fire millioner til 28,4 millioner, og har drevet med fulle lagre.

Styreleder Geir Knutsen, som også er ordfører i Båtsfjord kommune er svært fornøyd.

Han mener likevel at det er viktig å se framover, og er ivrig etter å sette i gang med nye prosjekter som skal føre til større virksomhet for bedriften og kommunen.

- Vi planlegger nå en ny utbygging etter at den forrige som ble ferdig i 2017. Den tok ikke høyde for den utviklingen som har vært i 2018 og så langt i 2019. Ei utbygging på mellom 3000- 6000 kvadratmeter. Dette vil gi oss en kapasitetsøkning på ca. 4000- 8000 tonn. Vi har dessverre måttet si nei til store volumer av fisk og reker selv etter utbyggingen. Da vi skal være en ja bedrift, så er vi nødt til å utvide også med tanke på hva vår største konkurrent gjør, skriver Knutsen i pressemeldinga.

Han viser i så måte til den store fryseriutbyggingen som skjer i Tromsø.

- I tillegg skal vi være forberedt til den dagen frossent råstoff blir naturlig brukt i våre videreforedlingsbedrifter.