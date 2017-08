- Båtsfjordbruket bygges videre

Onsdags morgen starter med allmøte der de ansatte på Båtsfjordbruket får vite at eieren deres har fått ny eier.

Salmar-gründeren Gustav Witsøes selskap Insula har ifølge en pressemelding vært på ny handletur i nord. Selskapet kjøper 96 prosent av aksjene i eksportselskapet Nordic Group, som igjen eier 83 prosent av aksjene i Båtsfjordbruket. Nordic Group har hovedkontor i Trondheim, og er en viktig samarbeidspartner for svært mange fiskebruk langs kysten både på fersk og frossen fisk med en omsetning rundt én milliard kroner.

Direktør Frank Kristiansen sier til Kyst og Fjord at han mottar nyheten om nye eiere i Nordic Group som positivt med tanke på mulighetene for Båtsfjord.

- Dette er gode nyheter for oss, særlig med tanke på strukturendringene som er i fiskerinæringa nå. Båtsfjordbruket bruket skal bygges videre i samme ånd som Kjell Olaf Larsen bygget det opp, med nærhet til kystflåten som en av de viktige pilarene, sier Kristiansen til Kyst og Fjord.

Det er kjent at Insula har jobbet for å posisjonere seg i hvitfisk. Fra før har de kjøpt Tobø Fisk i Havøysund, og selskapet skal også ha forsøkt å komme inn i Nergård. Insula har hovedkontor på Leknes, der de også produserer sin mest kjente merkevare gjennom foredlingsbedriften Lofoten.

Administrerende direktør i Insula, Sigvald Rist sier at han er imponert over posisjonen Nordic Group har opparbeidet seg.

- Det er med stor ære at vi overtar eierskapet i Nordic Group. Selskapets sterke relasjon mot rundt 70 leverandører langs kysten vil bidra til en styrket varestrøm av ferske produkter til våre kunder, så vel som forbedret tilgang på råstoff til konsernets foredlingsvirksomhet, sier Rist i pressemeldingen.

- Båtsfjordbruket er et veldrevet selskap med sterk kompetanse og kultur for fiskeproduksjon. På samme måte som Nordic Group, har Båtsfjordbruket vært drevet av dyktige ledere og ansatte, og opparbeidet seg en sentral posisjon innen sitt felt i norsk fiskerinæring. Gjennom oppkjøpet styrker vi også Insulas nærvær og samhandling med kystflåten, noe vi er sikre på kommer til å være avgjørende for norsk fiskeindustri i fremtiden, sier Rist.

Det varsles nå satsing i Båtsfjord, med investeringer i blant annet ny filétteknologi.