Ballen ligger hos landsstyret

Tirsdag ettermiddag møttes landsstyret i Norges Fiskarlag for å drøfte vegen videre etter at Nordland Fylkes Fiskarlag satte ned foten for økt havfiske-innflytelse.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Lederen for nordlandsfiskerne, Jan Fredriksen sier årsmøtets nei til forslaget om å øke medlemslaget Fiskebåts innflytelse til 33 prosent ikke kom overraskende på ham.

- Nei, det overrasket ikke. Det signaliserte jeg i fjor på landsmøtet, at dette kunne bli vanskelig å få gehør for heime.

Under forrige ukes fylkesårsmøte forholdt Fredriksen seg likevel til styrets anbefaling om å gå videre i tråd med landsmøtevedtaket fra 2017. Forslaget om å si nei til å øke havfiskernes makt i Norges Fiskarlag kom fra Andøy Fiskarlag. Forslaget fikk flertall med 26 av forsamlingens 48 stemmer.

Selv om nordlandsfiskerne nå har sagt nei, sier Fredriksen at det ikke trenger å innebære at hele organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag skrotes.

- Vi har jo nå et vedtak på at vi skal søke sammenslåing med Fiskarlaget Nord, og det vil vi gå videre med. Når det gjelder den sentrale prosessen, får landsstyret ta ansvar selv. Jeg har signalisert før hva jeg mener de bør gjøre, men det har de ikke villet høre på. Så det vil jeg ikke gjøre på nytt, de skal få ta stilling til selv hva de gjør videre.

- Jeg ser jo at man fra Fiskebåts side anser prosessen som avsegstyrt, og at de ikke har noe å forhandle på. At toget er gått. Men hvordan landsstyret ser dette videre må bli opp til dem. Vi har kun sagt nei til å øke innflytelsen til Fiskebåt. Det er det eneste vi har diskutert. Og vi har fått beskjed om at sier vi nei til representasjon sier vi nei til organisasjonsmodellen.

- Mener du det grunnlag til å videre på de tingene som ikke berører maktforholdet mellom medlemslagene?

- Landsmøtets vedtak fra i fjor sier jo at man fritt skal få organisere seg i hvilket medlemslag man vil. Vi har utfordret den pasusen og vil ha den avklart. For vi ønsker jo ikke at folk skal få jobbe på kryss og tvers i organisasjonen. Dette avventer vi ei avklaring på fra landsstyret hvis de velger å gå videre eller om de terminerer prosessen. Men dette skal jo et utvalg se nærmere på, og derfor valgte vi i Nordland ikke si noe om dette, sier Fredriksen.