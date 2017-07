Ballstad havn fikk nei

– Høyre prøver å bortforklare at fiskerihavner er nedprioritert, hevder Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap).

Foto: Dag Erlandsen

Det sier han til Lofotpostens nettsider.

Under Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2018–2029, ville Ap sette av 200 millioner kroner til Ballstad havn allerede i første del av planperioden.

Dette ble det ikke flertall for i Stortinget. Regjeringspartiene ville ikke prioritere Ballstad.

Dermed startet et munnhuggeri mellom regjeringens represdentanter i Stortinget og opposisjonens talspersoner.

– Ap bruker samme penger flere ganger. Ap har ikke finansiert havneutbedringen eller rassikringen, uttalte stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Nordland.

– Høyre foreller usannheter. Vi ønsker å bruke penger i distriktene, på kysten og veiutbedringer i hele landet. Derfor har vi fullfinansiert Ballstad havn, sier Simon Hagvåg Johnsen som er stortingskandidat for Arbeiderpartiet til samme nettsted.

– Høyre bortforklarer at partiet ikke prioriterer fiskerihavner i første del av planperiode gjennom å angripe Ap. Vestvågøy har stått på for å få Ballstad inn i NTP, og fått gjennomslag i Ap. Det faktiske bildet fra Vestvågøys ståsted er at Ap legger inn 200 millioner, regjeringen og støttepartiene 0 kroner, sier Remi Solberg.