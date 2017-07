- Banebrytende fabrikk

Daglig leder Robert Focke i det tyske firmaet Baader er glad for at lakseprodusenten Cermaq Norway har valgt Baader som leverandør til sitt nye topp moderne lakseslakteri på Storskjæret i Steigen kommune.

- Vi i Baader er stolte over å kunne få levere en høyteknologisk og banebrytende fabrikk for slakting og prosessering av laks, sier Focke i en pressemelding.

Ferdig 2. kvartal 2018

I mars i år startet byggearbeidene på Cermaqs nye lakseslakteri på Storskjæret i Steigen. Nå er Baader valgt som hovedleverandør og kontraktør på fabrikken som vil bli på ca. 8 000 kvadratmeter i grunnflate.

Fabrikken skal stå ferdig og klar for oppstart i løpet av 2.kvartal 2018.

Prosjektleder hos Cermaq Norway, Atle Kvist sier at helheten var viktig for selskapet.

- Sammen med Baader kom vi fram til en god og helhetlig løsning for slakteriet som dekker dagens behov. I tillegg gir den oss en god plattform for fremtidig utvikling, sier han. For Cermaq er det en fordel å kunne forholde seg til én leverandør, sier Kvist.

Verdens beste

- Å slå om seg med store ord skal en alltid være forsiktig med, men at denne fabrikken blir verdens beste og mest effektive lakseslakteri til nå er hevet over tvil, sier daglig leder Vidar Breiteig i Baader Norge.

- Den ypperste kvaliteten kommer fiks ferdig opp fra merdene. Vår fabrikk skal ivareta denne kvaliteten på en bedre måte enn andre lakseslakteri- og prosessfabrikker, sier han.

Nyvinningene er mange for det nye anlegget, og Baader leverer alt av prosesslinjer i slakteriet, inkludert filet og pakking klar for transport.

Selskapet har totalansvaret og står som ansvarlig kontraktør også for underleverandører til anlegget.

Hovedleverandør

- Vi har ansvaret for hele flyten. Det vil si fra levende fisk kommer inn på anlegget til den er ferdig pakket ved hjelp av den nye høyhastighets hel-fisk pakke-graderen til Baader. Og alt dette skjer i en fabrikk med høyteknologisk automasjon styrt av Baader sin egen utviklede programvare B'Logic® Processing Software, som integrerer CodeIT sin unike software for merking/labeling. Dette gir kunde én software plattform for hele fabrikken. Cermaq vil med dette få den første fabrikken etter «Industry 4.0 manufacturing facility» standard, sier Modulf Barstad i Baader Norge.

Cermaq leverer høykvalitetslaks der dyrevelferd er et viktig moment for selskapet.

Hos Baader har selskapet funnet den perfekte løsningen for å ivareta både produktkvalitet og dyrevelferd, samt at anlegget også vil bli maksimalt kosteffektivt.

Unikt system

- Fisken følges hele veien fra merd via stun & bleed” og videre til sløyemaskiner, der den blir sløyd, veid og fotografert for innvendig kvalitetsangivelse. All registrert informasjon følger deretter hver enkelt fisk og gjør den sporbar helt frem til kunde. Baaders nye ”Speed feeder” sørger for effektiv distribusjon til hver av de nye BA144 sløyemaskinene, og helt fram til vår nye pakkegrader med en kapasitet på opptil 160 fisk i minuttet. Når slakteriet står ferdig i 2018 vil det bli et viktig utstillingsvindu for Baader, avslutter Barstad.