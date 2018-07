Barn får fiskepenger

Vesterålen skreifestival, Barents Musikk- og kulturforum, Sjømatfestivalen i Lødingen, og 30 andre. Til sammen får de 7,6 millioner kroner av fiskeriminister Per Sandberg. Neste søknadsfrist er 1. september.

Foto: Andreas Ingebrigtsen

Fiskeriminister Per Sandberg vil gi barn og unge positive matopplevelser med fisk og sjømat. Nå deler han ut penger fra nord til sør, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Hele landet

- Engasjementet for et bedre kosthold hos barn og unge strekker seg over hele landet, jeg har fått søknader fra både små og store aktører som ønsker seg støtte for å gi barn kunnskap om sjømat og matlaging, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Unge spiser mindre fisk enn før. Dette er en trend fiskeriminister Per Sandberg vil snu, derfor gir han 7,6 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn gode opplevelser med fisk og sjømat. Beløpene varierer fra 20.000 til 600.000 kroner, der mottakerne befinner seg fra Finnmark i nord til Agder i sør. Av kystfylkene er det bare Troms og Hordaland som ikke får, samt Telemark og Østfold.

- Det er en myte at barn og unge ikke liker sjømat. Når barna får være med på hele prosessen blir de nysgjerrige, engasjerte og smaker mer på maten. Med mer kunnskap i sekken håper jeg barna lærer opp foreldrene sine, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Både organisasjoner og privatpersoner med gode prosjekter kan søke om penger til sjømattiltak. Pengene deles ut i to omganger. Nå blir 4,1 millioner kroner fordelt på til sammen 33 prosjekter. Det gjenstår 3,5 millioner kroner, og neste søknadsfrist er 1. september 2018.

Her er lista:

Barents Musikk- og kulturforum 35.000 Finnmark

Offroad Finnmark 40.000 Finnmark

Vesterålen Skreifestival 75.000 Nordland

Vesterålen Matfestival 25.000 Nordland

Akvakultur i Vesterålen 20.000 Nordland

Fauske Næringsforum 200.000 Nordland

Sjømatfestivalen i Lødingen 30.000 Nordland

Tuvsjyen AS 50.000 Nordland

Grøven AS 150.000 Nordland

Lofoten Mat AS 75.000 Nordland

SalmoNor AS 50.000 Trøndelag

Kjerknesvågen kai- og båtforening 40.000 Trøndelag

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 100.000 Trøndelag

Klippfiskakademiet AS 200.000 Møre og Romsdal

Nordfjordbåtlaget 25.000 Sogn og Fjordane

Åkrehavn Vekst 15.000 Rogaland

Tomatfestivalen SA 20.000 Rogaland

Gladmat AS 150.000 Rogaland

Feøy Velforening 25.000 Rogaland

Stavanger Speidergruppe 5000 Rogaland

Jentan på Båly 50.000 Agder

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum 30.000 Agder

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn med prosjektet "Sjømatløft for Sørlandet og Norge" 400.000 Agder

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter 600.000 Oslo

Vitenparken Campus Ås 200.000 Akershus

Drammen MS speidergruppe 30.000 Buskerud

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter med prosjektet "Sjømatløft for Innlandet og Norge" 300.000 Hedmark

Insula AS, på vegne av Andersen Nilsen AS og Sjøfrisk Norge AS 200.000 Nasjonalt

Matarena AS 100.000 Nasjonalt

Margit Vea AS 150.000 Nasjonalt

Moril AS 600.000 Nasjonalt

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) 100.000 Nasjonalt

Natur og Ungdom 35.000 Nasjonalt

Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet gir 7,6 millioner kroner til sjømattiltak i 2018. Pengene skal gå til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen, og tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Både institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge søke. Pengene deles ut i to omganger, søknadsfristene er 15. mars og 1. september 2018.

Du kan lese mer her.