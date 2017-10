Bedre enn sitt rykte

Spektakulære Goliat kan være nedbetalt allerede i 2019. Nye tall gir feltet langt bedre prognoser enn tidligere.

Foto: Eni

Goliat-plattformen er kjent for både sin spesielle runde form, sine forsinkelser og ikke minst sine gigantoverskridelser. Prisen, som skulle være 32,6 milliarder kroner, ble på 50,8 milliarder.

Men ifølge nettavisen E24 er feltet bedre enn sitt rykte. Nye anslag om saftige driftsoverskudd på rundt 12,5 milliarder i året gir en nedbetalingstid på fire år. Alt avhenger imidlertid av oljeprisen, men prognosen tyder på at de dystreste spådommene om at feltet aldri ville bli lønnsomt, er grundig tilbakevist.

Det anerkjente analyseselskapet Rystad Energy regnet i august i fjor med at Goliat-feltet trengte en oljepris på 22 dollar per fat for å ha lønnsom drift. I en oppdatert prognose fra august i år regner Rystad med at feltet nå trenger 18 dollar per fat, går det fram av artikkelen til E24. I dag er oljeprisen 58 dollar per fat.