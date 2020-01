Bedre forhold på feltene

Leveransene har tatt seg kraftig opp det siste døgnet, etter at fiskeflåten har tilbakelagt nok en uke preget av mye dårlig vær.

Men tross tøffe værforhold langs store deler av kysten, ble det i enkelte områder likevel ilandført brukbart med torsk og skrei, melder Norges Råfisklag. Spesielt i Vesterålen hvor skreisesongen allerede er i gang.

Laber uke

Råfisklagets ukeomsetning i uke fire ble på 282,7 millioner kroner viser råfisklagets foreløpige tall. Det inkluderer 58,4 millioner kroner landinger fra utenlandske frysebåter.

Omsetningen for norske båter utgjorde 224,3 millioner kroner, fordelt med 113 ,1 millioner kroner på fersk og 111,1 millioner kroner på fryst råstoff.

Henter inn gapet

Oppdaterte tall for uke 3 viser forøvrig en total på 260,4 millioner kroner, hvorav 10,8 millioner kroner kom etter landing fra to russiske fartøy. Det betyr at 249,6 millioner kroner gjaldt norske landinger, og var fordelt med 151,5 milioner kroner på ferskt råstoff og 98,1 millioner koner på fryst.

Ved utgangen av uka lå omsetningstallene 180 millioner kroner under samme periode i fjor. For norske båter var det en reduksjon på vel 160 millioner kroner. Dette gapet ble forøvrig tettet vesentlig mandag. Tirsdag morgen var nemlig differansen ikke på mer enn drøye 100 millioner kroner.