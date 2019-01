Bedre havn i Botnhamn

Kontraktene er signert, og arbeidet starter opp andre uka i januar.

Foto: Norkart

Lenvik kommune er glade for å melde at de nå har signert kontrakter med entreprenørene som skal gi havna i Botnhamn på Senja et etterlengtet løft. Ifølge Troms Folkeblad skal ingeniør Norvald Jørgensen AS utføre et arbeid til 6 millioner kroner med mudring, fylling, utbedring av stabelmur og opparbeidelse av ny vei.

Kontrakt nummer to er med byggmester Johansen, som skal bygge 40 meter trekai, samt en mindre kai til for eksempel småbåter som skal plasseres i selve havnebassenget. Denne kontrakten er på cirka 2,6 millioner kroner, opplyser Lenvik kommune til avisa.