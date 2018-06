Bedre kvalitet på hysa ved levendelevering

Hysebestanden er god i norsk økonomisk sone. Derimot er fisken sensitiv mot stress og filetkvaliteten varierer.

I tradisjonelt snurrevadfiske etter hyse så har ikke båtene hatt ordninger for å kunne lagre fisken slik at den kan gå levende rett inn i slakte- og prosesseringslinja ved mottak. Det har ofte gått mange timer fra fisket til landing, og kvaliteten på produktene har ofte vært så dårlig at mye av fisken har gått som bindemiddel i fiskemat eller som blokkfryst, og har vært vanskelig å selge.

- Hyse er trolig den enkeltart hvor det er mest å hente verdimessig ved å forbedre dagens fangst- og produksjonsregime, ifølge Frank Jakobsen, fagsjef i FHF. Kvaliteten er avgjørende for hva som kan produseres. Dersom kvaliteten er god vil en kunne benytte en større andel av fisken til produksjon av loins som er det best betalte produktet. Nøkkelen ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene og sikre en optimal leveringsdyktighet.

Næringen har lenge etterspurt mer kunnskap på hva som skal til for å øke kvaliteten av hyse. Derfor satt FHF i 2016 i gang et prosjekt med mål om å opparbeide kunnskap for å kunne levere hyse av optimal kvalitet til hvilket som helst marked, gjennom levendelevering av hyse og optimalisering av tradisjonell fangst av hyse. Nofima med Torbjørn Tobiassen gjennomfører prosjektet. I et intervju med Fiskeribladet tidligere i år uttalte Tobiassen under tokt i Finnmark - Det er sjelden vi står og smiler så mye som nå. Resultatene fra levendelagring er mildt sagt oppløftende.

Levendelagring gir bedre kvalitet

Dette prosjektet pågår fortsatt, men første rapport har nå kommet. Her presenteres resultatene fra prosjektet så langt. Fisken ble fanget med snurrevad og pumpet ombord i båten. En del av fangsten gikk så usortert ned i levendefisktankene etter avsilingskassen. Her ble de forsøkt holdt i livet fram til levering 12–18 timer etter fangst.

Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite spalting, god konsistens og lite blod i filetene, dette i motsetning til den tradisjonelt leverte hysen fra en annen båt. Når fisken lagres videre i 1 døgn så blir disse forskjellene litt mindre, men levendelevert hyse kommer klart best ut her også, noe som viser at den tåler lagring bedre. For å oppnå best mulig kvalitet er det viktig at levendelevert hyse prosesseres raskest mulig.

Noen av de viktigste funnene så langt i prosjektet er:

- Det er mulig å levere levende hyse rett til landanlegg for kontrollert slakting og videre pre-rigor prosessering.

- De største utfordringene med spalting, konsistens og blod kan minimeres med levendelevering og pre-rigor filetering.

- Produksjonsutbytte øker og samtidig vil andelen som kan benyttes til høykvalitetsprodukter øke kraftig sammenlignet med tradisjonell produksjon.

- Kvalitetsforbedringen ser ut til å opprettholdes under lagring som filet.

Fremover i prosjektet så vil forskerne teste om bedre plass i sekken under fangst ytterligere vil forbedre kvaliteten. Havforskningsinstituttet vil teste ut en såkalt sekkeutløser som gir bedre plass i snurrevadsekken under oppstigning. Bedre plass gir mindre belastning og større mulighet for at fisken kan puste fritt. Dette kan påvirke overlevelse og blodmengde i muskelen.