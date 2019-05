Begraves på fredag

Kjartan Arctander (91) er død. Begravelsen holdes fra Stamsund kirke fredag 31. mai klokken 13. Kjartan Arctander har siden 1998 vært æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Kjartan Arctander ble født 10. desember 1927 og han var største delen av sitt liv bosatt i Stamsund i Lofoten. Han har siden 60-tallet vært en markert organisasjonsmann og ble hedret med æresmedlemskap av landsmøtet i Norges Fiskarlag i 1998, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

I 1965 var han med på å starte Lofoten Trålerrederi og var administrerende direktør for selskapet helt til han gikk av i 1996.

Kjartan Arctander var medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag fra 1971–1992. I flere perioder var han medlem i organisasjonsutvalget i Fiskarlaget.

Han var styremedlem i Norske Trålerrederiers Forening fra 1965 og formann fra 1969 til 1995, da Norske Trålerrederiers Forening gikk inn i Fiskebåtredernes Forbund (nå: Fiskebåt)

Han var i en årrekke medlem av Reguleringsrådet og Statens Velferdsråd for fiskere, samt Norges Fiskeredskapsimport.

Kjartan Arctander omtales som en frittalende og dyktig talsmann med klare og sterke meninger, som samtidig har hatt evne til å akseptere andres meninger selv om de ikke alltid var i overensstemmelse med hans egne.

– Norges Fiskarlag takker Kjartan Arctander for stor og mangeårig innsats for fiskernes sak og vi lyser fred over hans minne, uttaler leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.