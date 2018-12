Begynner å røre på sei

Det begynner å skjer ting for seien ute i markedene.

Ifølge tall fra Sjømatrådet har prisene på fersk og fryst sei begynt å bedre seg i løpet av høsten.

- Prisene begynner å nærme seg fjoråret. Det er gledelig etter et par år med prisfall, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i en pressemelding.

Sjømatrådet har denne høsten gjort et ekstra fremstøt for å markedsføre seien som den utmerkede råvare den er.

- I høst har fersk sei blitt lansert i Spania, og det meldes om god respons i markedet, men det har vært lavere fangster som har gjort det vanskelig å dekke etterspørselen. Bedring i tradisjonelle markeder, kombinert med at man klarer å bygge nye marked for sei, som for eksempel ferskpakket sei i Spania, vil kunne bidra til ytterlige prisvekst for sei, sier fiskeriutsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell.