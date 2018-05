Beholder sertifiseringen

Norsk vårgytende sild beholder MSC-sertifiseringen. Dette ble bekreftet av internasjonale sertifiseringsselskap i går 17.mai.

Det er DNV GL som sammen med de andre sertifiseringsselskapene MEC og Acoura har vurdert all tilgjengelig informasjon og fullført en revisjon. I rapporten som kan leses på MSCs nettsider (ekstern link), er det konkludert med at NVG-silda, under gitte vilkår, beholder MSC-sertifikatet.

-Det er gledelig at den usikkerheten som i noen tid har hersket er bragt til opphør slik at markedene nå kan handle NVG-sild med forsikring om at den også i fortsettelsen er MSC sertifisert, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Alle de store norske fiskeriene er sertifisert etter standarden til Marine Stewardship Council (MSC), noe som innebærer at mer enn 90 prosent av den norske totaleksporten er sertifisert. MSC-merket på norsk fisker et internasjonalt kvalitetsstempel og har for fiskerne betydning for pris og hvilke markeder som kjøper de ulike produktene.

Sertifiseringen innebærer en rekke krav til hvordan fisken forvaltes, tas opp og eksporteres. Fiskarlaget er ansvarlig klient for sertifisering av fiskeriene i Norge, et prosjekt som finansieres i et samarbeid med Norges Sildesalgslag og Norges Sjømatråd.