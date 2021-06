Bekjemper utslipp med dispergering

Kystverket har trent på å bruke dispergeringsmidler fra oljevernfartøyet OV Ryvingen. Metoden løser opp oljen og flytter den ned i vannsøylen.

- Olje kan dispergere naturlig, ved hjelp av mekaniske metoder eller ved bruk av kjemiske dispergeringsmidler. Et av Kystverkets tiltak i forurensningsberedskapen er å innføre fartøysbasert dispergering. Det betyr at det vil være dispergeringsutstyr og -væske om bord på Kystverkets oljevernfartøy. Dette vil kunne gi rask responstid ved et oljeutslipp, noe som igjen styrker norsk oljevernberedskap, melder Kystverket.

I forbindelse med dette er det lagt opp til et omfattende arbeid med opplæring av både fartøysbesetninger, personell i vakta i Kystverkets miljøberedskap og operatørene på overvåkningsflyet LN-KYV.

Denne uka ble det gjennomført en praktisk øvelse mellom vaktgående personell i Horten, oljevernfartøyet OV Ryvingen og LN-KYV:

Scenarioet var at en containerbåt grunnstøtte på Bregen utenfor Lillesand, det ble slått hull i en av drivstofftankene, og ca. 50 m3 VLSFO (en spesiell type drivstoff som holdes i store lagertanker rundt havner for å fylle drivstoff) lakk ut på sjøen. I et slikt scenario vil oljen kunne drive mot Klåholmen, Risøya, Kalvøya og Lyngholmen - områder med mye sjøfugl.

- Denne typen øvelser er viktig å gjennomføre med jevne mellomrom, slik at vi alltid er beredt på et oljeutslipp. Ved å trene på sjøen sammen med fartøyene våre blir øvelsene så realistiske som mulige, noe som gir det aller beste læringsutbyttet, sier prosjektleder i Kystverket Jan Willie Holbu.

Hensikten med øvelsen var i hovedsak å trene samspillet mellom aktørene, beslutningstagning og testing av instrukser, samt praktisk testing av bommer og væske.

- Øvelsene oppfattes som både nyttige og nødvendige, og de avdekket noen forbedringspunkter, sier Holbu.