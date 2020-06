Bekymret for Nordkapp maritime fagskole

Vest-Finnmark Rådet er bekymret for framtida til Nordkapp maritime fagskole, etter at Fylkesrådet i Troms og Finnmark har anbefalt fylkestinget å slå sammen Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole for Troms og Finnmark.