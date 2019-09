Ber Vest-Finnmark slippe til

Vest-Finnmark Kystfiskarlag ber fiskerne i vestfylket slippe til i den kvoteregulerte kongekrabbefangsten.

Ikke uventet mener kystfiskarlaget i vestfylket at også fiskerne i Loppa, Alta, Hammerfest og Kvalsund må få delta i den eksklusive fangsten etter kongekrabbe.

På tide å åpne opp

- Med den kraftige flåtedesimering vi har sett i de krabbekvoteløse kommunene lengst vest i fylket, er det på tide at man åpner opp for å slippe til resten av fiskerne i fylket i det kvoteregulerte krabbefisket, sier styreleder Tommy Pedersen i en pressemelding.

Vest-Finnmark kystfiskarlag har nylig gitt sitt høringsinnspill etter at Nærings- og Fiskeridepartementet i juli sendte ut et høringsforslag om blant annet å åpne fangsten for alle fisker i Finnmark.

- I Loppa og Hammerfest har flåteutviklingen vært «dramatisk»! I perioden 2008 til 2018 har disse to kommunene samlet mistet over 100 merkepliktige fartøyer, det vil si 55 prosent av flåten, mens man i midt- og østfylket har hatt en formidabel flåtetilgang på over 200 fartøyer, noe som i det alt vesentlige skyldes tilgang til krabbekvoter. Vi kan ikke sitte å se på at fiskerimiljøene lengst vest i fylket går til grunne. Derfor setter vi stor pris på det initiativ som ligger i Nærings- og Fiskeridepartementets forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte krabbefisket. Initiativet fra departementet kommer på et viktig og riktig tidspunkt, sier Tommy Pettersen.

Utvannede regler

I høringsuttalelsen framholder kystfiskarlaget at prinsippet som inntil nylig har vært vektlagt; «om at kongekrabbe er ment som et supplerende driftsgrunnlag for dem som er mest berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier», er kraftig utvannet. Laget mener at en stor r andel av de som tas inn i det kvoteregulerte krabbefisket pr. i dag, helt uten krabbeplagehistorikk fra andre fiskerier, all den tid en rekke av rekruttene består av EØS-borgere, tilflyttere fra andre regioner av landet, samt aktører som kommer fra andre yrker enn fiskeri. Samtidig brukes manglende krabbeplagehistorikk som begrunnelse for å holde fiskerne i de fem vestligste kommunene utenfor kvoteordningen, til tross for at garnfiske på fjordene fra Måsøy og vestover nærmest er uaktuelt som følge av bifangst av krabbe.

- Med den desimering som har skjedd i flåtemiljøene lengst vest i Finnmark, består den resterende del av flåten som reelt og potensielt vil kunne kvalifisere for krabbekvoter, trolig kun av 80-90 fartøyer i lengdegruppen 8-15 meter. Med et slikt antall som utgangspunkt og med dagens totalkvote som utgangspunkt, vil en innlemming av «Rest-Finnmark» i det kvoteregulerte krabbefisket, trolig kun medføre en kvoteavkorting i området 100-200 kg pr. fartøy for de som allerede er inne i det kvoteregulerte fisket. Dette bør definitivt være til å leve med både for de som er innenfor og de som slippes inn i kvotefisket fra vest, framholder VFK-leder Pettersen.