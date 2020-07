Råfisklaget opplever problemer med avsetningen på kongekrabbe.

Eksportørene av kongekrabbe melder om transportproblemer knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia.

Råfisklaget gikk derfor onsdag ut med en melding om at fiskere som skal starte fiske etter kongekrabbe bes om å holde tett kontakt med sine kjøpere for å sikre at fisketakt og landinger er i overenstemmelse med markedssituasjonen.