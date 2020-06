Ber om at legemiddelbruken rapporteres

Norges Fiskarlag forventer at forskriften om kontroll med lakselus må inneholde krav som per nå ikke er tatt inn i forslaget til forskrift. Mattilsynet har i sitt forslag verken lagt opp til at tidspunkt for behandling eller mengden legemiddel som brukes skal inn som et rapporteringskrav.