Ber om at pinger-påbud stilles i bero

Vestvågøy Fiskarlag ber om at påbudet om niseskremmere på garn fra 1. januar må avvises.

I et årsmøtevedtak tidligere i desember skriver Vestvågøy Fiskarlag ar de ikke vil godta at det innføres påbud om bruk av niseskremmere, såkalte «pingere» under garnfiske i Lofoten fra 1. januar.

Laget mener dette er en alt for kort frist for fiskerne til å skaffe seg utstyret, samt at det ikke er skikkelig utprøvd i Norge.

Årsmøtet reiser også spørsmål ved hvorfor det er akkurat kun i Vestfjorden man skal innføre et slikt forbud.

Laget viser til at myndighetenes argument for hastverket vært innføring av regler fra USAs side.

«De skulle etter planen iverksettes fra 1. januar 2022, og håpet var at Norge skulle kunne legge på bordet oppdaterte og lavere nise-bifangsttall fra årets fiske hvis problemstillingen dukket opp. Nå melder Havforskningsinstituttet at USA har utsatt iverksettelsen av det nye lovverket til 2023», skriver laget i sitt vedtak, der de konkluderer med å be myndighetene om å stille saken i bero:

«Årsmøte i Vestvågøy fiskarlag vil at påbud av pingere på garn fra 1. jan 2021 avvises inntil mer forskning er kommet på plass. Forslaget stilles i bero inntil det er foretatt tilstrekkelig forskning både på skremmeeffekt samt påvirkning på annen fisk (torsk, sei, sild etc.)»