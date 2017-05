Ber om brexit-innspill

Regjeringen ber om innspill fra fiskerinæringen, når tre statsråder inviterer til møte med næringslivet torsdag.

Foto: Colourbox

Næringsministeren, fiskeriministeren og EØS- og EU-ministeren møter næringslivet for å informere om regjeringens arbeid med brexit og få innspill til prosessen videre.

- Brexit går over i en ny fase nå som statsminister Theresa May formelt har startet prosessen med utmelding fra EU. Vi har jevnlig kontakt med både britene og EU, men trenger også viktige innspill om hvilke behov norsk næringsliv har når Storbritannia går ut av EU, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Etter olje og gass, er sjømat det vi selger mest av til britene. Storbritannia har dessuten store havområder som grenser til Norge, og vil være en sentral part i Nordøst-Atlanteren på fiskeriforvalting når landet ikke lenger er del av EU sin felles fiskeripolitikk.

- Vi må bli enige om fordelingen av fiskekvoter mellom EU, Norge og Storbritannia. Vi må få på plass et nytt avtaleverk, regulere tilgangen til å fiske i hverandres soner for felles bestander, og etablere nye løsniger i bytteavtalen, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Norges handel med Storbritannia er i dag regulert av EØS-avtalen.

- Norge er tett integrert i den indre marknaden gjennom EØS-avtalen, og er således ikke en regulær tredjepart. Vi har tett dialog med EU om de deler av forhandlingene mellom Storbritannia og EU som gjelder det indre markedet, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Dette er andre gang regjeringen møter næringslivet for å diskutere brexit. Forrige møte var i august 2016.