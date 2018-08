Ber om ekstra fiskedøgn

Norges Fiskarlag har bedt om at den varslede stoppen i fisket etter blåkveite utsettes på grunn av dårlige værforhold.

- I følge fangststatistikken fra Fiskeridirektoratet pr. uke 33 gjensto det 714 tonn av kystgruppens kvote, skriver fiskarlaget i sin begrunnelse.

Ukefangstene i de to ukene fisket har vært åpnet fra 6. august, har vært henholdsvis på 1 002 tonn og 966 tonn.

Værutsiktene i dagene framover mot kommende helg for området utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms kan se ut til å innebære at flåten vil bli noe værhindret. Dette gir også flåten en rimelig varslingstid til å fä opp redskapene fra sjøen.

- På bakgrunn i forannevnte anmoder Norges Fiskarlag om at Fiskeridirektoratet utsetter fangststoppen slik at den iverksettes fra og med mandag 27. august 2018, og at dette snarest kommuniseres ut til flåten, heter det i kravet fra fiskarlaget.