Ber om et bredt forlik

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord gjør følgende uttalelse knyttet til diskusjon om hvorvidt Riksrevisjonens rapport bør medføre utsettelse av behandlingen av kvotemeldinga:

Det er sjelden en fasit leveres ut før en eksamen, men det opplever vi altså nå i fiskerinæringen. En grundig rapport fra Riksrevisjon gir alle muligheter til å justere til riktig kurs når ny vei skal stakes ut for fiskeflåten og fiskerinæringen.

I Granavolderklæringen forplikter regjeringen seg til å stå ved grunnprinsippene for forvaltning av fiskeressursene, som følger av formålene i Deltakerloven og Havressursloven.

Riksrevisjonens mest alvorlige funn er at:

«Endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn.»

Fiskerinæringen er avhengig av stabile rammevilkår, for å oppnå dette er det ingenting som er mer ønskelig enn et bredt forlik om kvotemeldinga.

Opposisjonen har bedt om en utsettelse av behandlingen av kvotemeldinga, for å diskutere betydningen av Riksrevisjonens rapport. Med dette oppfattes det at man også signaliserer villighet til å gå i dialog om utformingen av et nytt kvotesystem.

Regjeringspartiene og Frp ønsker framdrift og signaliserer at forslaget som skal fremmes for Stortinget vil svare på de kritikkverdige forhold Riksrevisjon har trukket frem.

Næringen er tjent med en prosess som leder til størst mulig stabilitet og forutsigbarhet. En tidsbegrenset utsettelse av behandlingen av kvotemeldingen kan være ønskelig, såfremt den brukes riktig. En utsettelse må brukes til å justere for Riksrevisjonens kritikk, det vil gi kvotesystemet legitimitet som legger til rette for stabilitet. En utsettelse som bidrar til at opposisjonen ønsker å gå i dialog vil legge til rette for et bredt forlik. En tidsbegrenset utsettelse kan fremstå formålstjenlig.