Ber om fisk til åpen gruppe

Kystfiskarlaget anbefaler politikere at det må tilføres mer fisk til åpen gruppe for 2018 for å sikre rekruttering

Foto: Dag Erlandsen

Det går fram av en pressemelding fra laget:

- Norges Kystfiskarlag arbeider aktivt for gode vilkår for kystfiskere i åpen og lukket gruppe. Når det gjelder åpen gruppe har Norges Kystfiskarlag nylig sendt en utfordring til de politiske parti vedrørende overføring av mer fisk til åpen gruppe.

- Med et stort overfiske i åpen gruppe i 2017, nedgang i torskekvotene de neste tre årene, en økt fangstmengde per fisker i åpen gruppe, samt en tilnærmet uendret andel til åpen gruppe siden 1992, vil alle, og spesielt de unge fiskere i åpen gruppe, få vanskelige kår de neste årene, skriver laget.

- Dermed spenner man beina unna de unge, og vanskeliggjør rekruttering og generasjonsskiftet. Det er nylig foreslått en halvering av de garanterte kvotene i åpen gruppe til neste år. Dette vil være skadelig for rekruttering til fiskeriene og bør unngås dersom de politiske parti mener åpen gruppe skal bidra til rekruttering.