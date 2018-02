Ber om forlenget konsesjon

Firmaet Gerd Stensen AS som driver med uttak av skjell- og korallsand, har søkt om å få forlenget sine uttak i Nordland de neste fem årene. – Vi forsøker å unngå og komme i konflikt med andre aktiviteter i kystområdene, sier Asgeir Stensen.

Foto: Gerd Stensen AS

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Selskapets konsesjon til å drive med uttak av skjellsand/korallsand utløp ved årsskiftet og har blitt forlenget til ut februar av Nordland fylkeskommune.

Fylkesgeolog Ola Torsteinsen i Nordland fylkeskommune som saksbehandler denne saken, setter sin lit til at alle høringsinnspill vil være i hus med det første slik at søknaden om konsesjon for uttak av skjellsand kan bli behandlet av fylkesrådet innen utgangen av inneværende måned.

Andøy og Bodø

Selskapet Gerd Stensen AS har i dag konsesjon til å hente ut sand på fire steder i Nordland.

Tre av dem ligger i Andøy kommune, mens den siste er i Bodø kommune.

Før dagens lovgivning kom, ble det hentet skjellsand i naturen rundt omkring etter behov. Den tid er imidlertid over og de som driver med sand-uttak må ha tillatelse fra fylkeskommunen i det fylket der aktiviteten pågår.

Eneste i Nord-Norge

Gerd Stensen AS er det eneste selskapet i Nord-Norge som driver næringsvirksomhet i denne nisjen. Selskapet har drevet med uttak av skjellsand i 40 år.

De andre selskapene i Norge som driver med uttak av skjellsand, er registrert i Sør-Norge og der har de også aktiviteten sin. Asgeir Stensen forteller at noe sørpå blir solgt til landbruket, men at det også hentes sand for å legge til rette for badestrender. De har selv hatt et slikt badestrand-prosjekt i Vefsn kommune men det hører til unntakene. Det meste av skjellsanden som de henter opp i Nordland blir eksportert.

- Det er i dag få konsesjoner og søkeren har ikke tilgang på andre forekomster av skjellsand/ korallsand i Nordland enn i de to kommunene. Det er stor etterspørsel i markedet, spesielt i Nordland og litt inn i Troms. Fra 2012 har det vært levert sand i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms fra konsesjonsområdene i Risøysundet, heter det i søknaden som er signert Asgeir Stensen og som nå altså skal behandles av fylkesrådet i Nordland.

Langsiktig kontrakt

- Det spesielt hyggelige i 2012 var etablering av en langsiktig kontrakt med eksport til det franske selskapet Isaris i Bretagne og volumet er på 10.000 m3 per år. Det er etablert permanent lager på et areal ved hurtigrutekaia i Risøyhamn, heter det i søknaden.

En av konsesjonene i Andøy ligger sør for Risøyrenna, den andre nord for denne renna og det siste stedet er i selve Risøyrenna.

Vinn-vinn-situasjon

- Vi har sett situasjonen i Risøyrenna som en vinn-vinn-situasjon, alle den stund at renna trenger å mudres med jevne mellomrom for å holde dybden tilstrekkelig for blant annet Hurtigruta, sier fylkesgeolog Torstensen.

Andøy kommune har da heller ingen innvendinger i sin høringsuttalelse og de bemerker også at dette har en positiv innvirkning på seilingsleia, heter det i innspillet som er signert avdelingsleder Per Gunnar Olsen i Andøy kommune.

Mer i papiravisa