Ber om helikopter-løsning

Fiskebåt ber Forsvarsdepartementet skru opp tempoet for å rydde opp i helikopterskandalen rundt NH90-helikoptrene.

Havfiskeorganisasjonen ber om å få en orientering fra Forsvarsdepartementet om hva som gjøres for å bedre helikopterdekningen i Kystvakta. Dersom en ikke har en snarlig løsning, ber Fiskebåt om at det må iverksettes tiltak for å avbøte manglende tilstedeværelsen av helikopter på kystvaktfartøy.

Fiskebåt er svært kritisk til at samtlige NH90-helikopter er satt på bakken i påvente av ferdigstillelse av det luftforsvaret omtaler som kvalitetssikring av vedlikeholdet. I et brev til Forsvarsdepartementet vises det til at kystvakthelikopterne er en svært viktig ressurs i forhold til redningsberedskapen i de nordlige havområdene. Siste Lynx-helikopter ble tatt ut av drift i 2014, men nå fem år senere er fortsatt ikke helikopterdekningen på kystvaktfartøyene tilfredsstillende. Fiskebåt er kjent med at operativ driftstid for NH90 på de helikopterbærende kystvaktfartøyene har blitt betydelig mindre enn forutsatt.

- Etter det vi kjenner til kan NH90 i dag kun operere ut fra to av fartøyene i kystvaktflåten, og samlet årlig tilgang på helikopter er kun 200 døgn. Kystvakthelikopterne er en svært viktig ressurs i redningsberedskapen. Redningshelikoptrene fra de landbaserte basene er langt unna ved hendelser langt til havs. Helikoptrene fra kystvakta har derfor hatt en helt sentral rolle for norsk næringsvirksomhet i nordområdene, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.